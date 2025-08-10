Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 18:31

Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню

Кадыров: после атаки украинских БПЛА в Чечне нет пострадавших и разрушений

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чеченская Республика подверглась атакам украинских беспилотных летательных аппаратов с 8 на 9 и с 9 на 10 августа, однако эти удары были отражены, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, противник не добился успеха благодаря слаженным действиям ВКС и региональном штабу СВО. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет, — заявил Кадыров.

Ранее власти Республики Коми заявили, что после атаки беспилотных летательных аппаратов не зафиксировано пострадавших. Временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале проинформировал, что в Ухтинском районе оперативно ввели меры безопасности. Все сотрудники предприятий, находившиеся в зоне пролета дронов, были заблаговременно выведены в безопасные места.

До этого концерн «Калашников» сообщил о высоких показателях российских противотанковых ракет «Вихрь» против крупных беспилотников. Генеральный директор предприятия Алан Лушников уточнил, что для запуска в серийное производство осталось завершить летные испытания образцов.

Рамзан Кадыров
Чечня
БПЛА
дроны
ВСУ
