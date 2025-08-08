Воздушное курабье с джемом — ваш новый любимый десерт

Воздушное курабье с джемом — ваш новый любимый десерт

Курабье — традиционное восточное печенье, которое покоряет своей нежностью и простотой приготовления. Воздушная текстура с хрустящей корочкой и сладкой сердцевиной из джема делает его идеальным к чаю.

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

яичный белок — 1 шт.;

мука — 180 г;

джем — по вкусу;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

ваниль — на кончике ножа.

Приготовление:

Размягченное сливочное масло смешайте с сахарной пудрой, взбейте миксером до пышности. Добавьте яичный белок, продолжая взбивать. Порциями введите просеянную муку, добавьте ваниль, замесите мягкое тесто. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой. На противень с пергаментом выдавите кружочки теста, оставляя между ними расстояние. В центр каждого печенья положите немного джема. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой.