Воздушное курабье с джемом — ваш новый любимый десерт

Курабье — традиционное восточное печенье, которое покоряет своей нежностью и простотой приготовления. Воздушная текстура с хрустящей корочкой и сладкой сердцевиной из джема делает его идеальным к чаю.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 100 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- мука — 180 г;
- джем — по вкусу;
- сахарная пудра — 4 ст. л.;
- ваниль — на кончике ножа.
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло смешайте с сахарной пудрой, взбейте миксером до пышности.
- Добавьте яичный белок, продолжая взбивать.
- Порциями введите просеянную муку, добавьте ваниль, замесите мягкое тесто.
- Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой.
- На противень с пергаментом выдавите кружочки теста, оставляя между ними расстояние.
- В центр каждого печенья положите немного джема.
- Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
