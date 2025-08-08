Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Воздушное курабье с джемом — ваш новый любимый десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курабье — традиционное восточное печенье, которое покоряет своей нежностью и простотой приготовления. Воздушная текстура с хрустящей корочкой и сладкой сердцевиной из джема делает его идеальным к чаю.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • мука — 180 г;
  • джем — по вкусу;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • ваниль — на кончике ножа.

Приготовление:

  1. Размягченное сливочное масло смешайте с сахарной пудрой, взбейте миксером до пышности.
  2. Добавьте яичный белок, продолжая взбивать.
  3. Порциями введите просеянную муку, добавьте ваниль, замесите мягкое тесто.
  4. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой.
  5. На противень с пергаментом выдавите кружочки теста, оставляя между ними расстояние.
  6. В центр каждого печенья положите немного джема.
  7. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой.

еда
десерты
рецепты
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
