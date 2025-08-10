Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 18:55

Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы

Вэнс ожидает обвинения в деле о вмешательстве в выборы 2016 года

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Kyle Mazza — UNF News via CNP/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает предъявления обвинений по делу о сговоре, связанном с якобы российским вмешательством в президентские выборы 2016 года, передает телеканал Fox News. По его словам, участники сговора обманули американцев, используя предвыборные тезисы кандидата в президенты Хиллари Клинтон и подменяя их разведданными.

Я совершенно точно хочу увидеть обвинения, — отметил он.

5 августа Министерство юстиции США начало расследование с привлечением группы экспертов для изучения этих обвинений. А в июле ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при подготовке доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы, указывая на возможную политическую мотивацию документа.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп назвал «российское вмешательство» в выборы-2016 крупнейшим скандалом в истории США. Американский лидер отметил, что непричастность России доказана документально, а демократы распространяли ложь. Трамп потребовал привлечь к ответственности виновных в создании ложной информации и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Джей Ди Вэнс
обвинения
Дональд Трамп
разведданные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.