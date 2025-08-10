Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы Вэнс ожидает обвинения в деле о вмешательстве в выборы 2016 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает предъявления обвинений по делу о сговоре, связанном с якобы российским вмешательством в президентские выборы 2016 года, передает телеканал Fox News. По его словам, участники сговора обманули американцев, используя предвыборные тезисы кандидата в президенты Хиллари Клинтон и подменяя их разведданными.

Я совершенно точно хочу увидеть обвинения, — отметил он.

5 августа Министерство юстиции США начало расследование с привлечением группы экспертов для изучения этих обвинений. А в июле ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при подготовке доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы, указывая на возможную политическую мотивацию документа.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп назвал «российское вмешательство» в выборы-2016 крупнейшим скандалом в истории США. Американский лидер отметил, что непричастность России доказана документально, а демократы распространяли ложь. Трамп потребовал привлечь к ответственности виновных в создании ложной информации и предотвратить повторение подобных ситуаций.