Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»

Хреновина «Тайский дракон» с лаймом и лемонграссом — это смелый азиатский вариант традиционной приправы. Для приготовления потребуется 400 г корня хрена, 300 г красного перца чили, 1 стебель лемонграсса, цедра и сок 2 лаймов, 1 ст. л. кокосового сахара и 50 г свежей кинзы.

Хрен и перец измельчают в блендере до однородности. Лемонграсс тонко нарезают и добавляют к смеси. Вводят цитрусовую цедру, сок лайма и сахар, тщательно перемешивают. В конце добавляют рубленую кинзу и настаивают в холодильнике 6 часов для раскрытия вкуса.

Особенность этой хреновины — яркий цитрусовый акцент и освежающие травяные ноты лемонграсса. Она идеально подчеркивает вкус тунца, утиной грудки или морепродуктов. Хранить в стеклянной таре до двух недель.