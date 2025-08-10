Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 18:57

Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина «Тайский дракон» с лаймом и лемонграссом — это смелый азиатский вариант традиционной приправы. Для приготовления потребуется 400 г корня хрена, 300 г красного перца чили, 1 стебель лемонграсса, цедра и сок 2 лаймов, 1 ст. л. кокосового сахара и 50 г свежей кинзы.

Хрен и перец измельчают в блендере до однородности. Лемонграсс тонко нарезают и добавляют к смеси. Вводят цитрусовую цедру, сок лайма и сахар, тщательно перемешивают. В конце добавляют рубленую кинзу и настаивают в холодильнике 6 часов для раскрытия вкуса.

Особенность этой хреновины — яркий цитрусовый акцент и освежающие травяные ноты лемонграсса. Она идеально подчеркивает вкус тунца, утиной грудки или морепродуктов. Хранить в стеклянной таре до двух недель.

хрен
домашние заготовки
соусы
приправы
Анна Скворцова
А. Скворцова
