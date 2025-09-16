Печенье на кефире «Сахарные ломтики»: домашняя выпечка без долгой возни

Печенье на кефире «Сахарные ломтики»: домашняя выпечка без долгой возни! Это спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку без долгой подготовки. Нежное, воздушное, с хрустящей сахарной верхушкой — оно исчезает с тарелки мгновенно!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 4 ст. л.

Масло растительное — 60 мл

Кефир — 100 мл

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, обильно посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой. Нарежьте на квадраты, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 13–15 минут при 180 °C до золотистого края.

