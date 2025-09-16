Печенье на кефире «Сахарные ломтики»: домашняя выпечка без долгой возни! Это спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку без долгой подготовки. Нежное, воздушное, с хрустящей сахарной верхушкой — оно исчезает с тарелки мгновенно!
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — щепотка
- Сахар — 4 ст. л.
- Масло растительное — 60 мл
- Кефир — 100 мл
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление
- Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, обильно посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой.
- Нарежьте на квадраты, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 13–15 минут при 180 °C до золотистого края.
