Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:00

Печенье на кефире «Сахарные ломтики»: домашняя выпечка без долгой возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье на кефире «Сахарные ломтики»: домашняя выпечка без долгой возни! Это спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку без долгой подготовки. Нежное, воздушное, с хрустящей сахарной верхушкой — оно исчезает с тарелки мгновенно!

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Масло растительное — 60 мл
  • Кефир — 100 мл
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, обильно посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой.
  2. Нарежьте на квадраты, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 13–15 минут при 180 °C до золотистого края.

Ранее мы готовили галету с персиками на творожном тесте. Самый вкусный осенний десерт.

печенье
простой рецепт
сахар
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.