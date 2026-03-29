Печень по-корейски — выше всяких похвал. Ароматная, сочная и с пикантной остринкой, оценят все

Стоит один раз попробовать — и этот рецепт сразу попадает в список любимых. Насыщенный вкус, аппетитный аромат и легкая острота делают блюдо идеальной закуской, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Печень получается мягкой и сочной, а сочетание специй, чеснока и овощей придает ей яркий восточный характер. Такое блюдо можно подать как в теплом виде, так и охлажденным — в любом варианте оно будет невероятно вкусным.

Ингредиенты: говяжья печень — 500 г, растительное масло — 100 мл, болгарский перец — 150 г, лук — 1 шт., соль — 1,5 ч. л., уксусная эссенция (70%) — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, кориандр — 1/2 ч. л., черный и красный перец — по вкусу, острый перец — по желанию.

Печень нарезают тонкими полосками и обжаривают на хорошо разогретой сковороде до готовности. Затем добавляют нарезанный лук и болгарский перец и готовят еще несколько минут, чтобы овощи стали мягкими, но сохранили сочность.

После этого вводят измельченный чеснок, специи и острый перец, тщательно перемешивают. В самом конце добавляют уксус, дают блюду немного настояться, чтобы вкусы раскрылись и соединились. Подают как теплым, так и охлажденным — закуска получается пряной, насыщенной и очень аппетитной.

