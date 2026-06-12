Шикарный салат с куриным бедром «Белая ночь» — классное сочетание с простыми продуктами

Беру несколько самых обычных продуктов, обжариваю куриные бедра до румяной корочки и собираю салат «Белая ночь». Получается обалденная вкуснятина: сочная курочка, ароматные грибы, нежный картофель, свежая морковь и щедрый слой сыра. Вкус настолько гармоничный, что этот салат легко может стать главным блюдом на праздничном столе.

Особую изюминку салату придает именно жареное куриное бедро. Оно получается намного сочнее куриной грудки и отлично сочетается с маринованными грибами и сливочным соусом на основе сметаны и майонеза.

Для приготовления вам понадобится: маринованные грибы — 200 г, репчатый лук — 200 г, картофель — 300 г, морковь — 120 г, куриные бедра без кости — 350 г, твердый сыр — 250 г, майонез — 80 г, сметана — 80 г, растительное масло — 20 мл, соль — 3 г, черный перец — 2 г.

Маринованные грибы мелко нарежьте и выложите первым слоем. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета, затем остудите и распределите поверх грибов. Смешайте сметану и майонез, слегка смажьте слой. Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на крупной терке, затем выложите следующим слоем.

Морковь натрите на крупной терке и распределите сверху. Куриные бедра обжарьте до румяной корочки, остудите, нарежьте небольшими кусочками и выложите поверх овощей. Каждый слой слегка промазывайте соусом. Завершите салат щедрым слоем натертого сыра и уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева впервые приготовила этот салат. Сочная курочка делает вкус гораздо ярче, а сырная шапка превращает простой салат в настоящее праздничное блюдо.