Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:37

Открыл для себя этот теплый салат с каперсами — и забыл про тяжелые ужины

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечно ищешь, чем бы таким на ужин заморить червячка, но без тяжести в животе? Этот теплый салат с курицей — мой спаситель.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, фасоль зеленая — 100 г, салат айсберг — 1 шт., редис — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, горчица — 1 ч. л., уксус красный винный — 2 ч. л., каперсы — 30 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала бланширую зеленую фасоль в кипящей подсоленной воде минуты 3–4, сразу обдаю ледяной водой и даю стечь.

Делаю заправку: чеснок через пресс, горчица, уксус, пара ложек оливкового масла и воды, солю, перчу, взбалтываю. Тем временем нарезаю айсберг и редис тонкими кружками.

Куриное филе солю, перчу и обжариваю на горячей сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны, потом нарезаю ломтиками. В ту же сковороду кидаю каперсы на 30 секунд, вливаю заправку и прогреваю еще полминуты.

Собираю салат: на тарелку выкладываю айсберг, фасоль, редис, курицу, поливаю все горячей заправкой и сразу несу к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я не фанат салатов, но этот меня купил. Хрустящая зеленая фасоль, сочная курица и каперсы, которые взрываются на языке солеными нотками, — идеальный баланс. Главное, не жалейте заправки, пока она горячая: она пропитывает айсберг, но листья остаются упругими, не размокают. Советую подавать сразу, пока салат теплый, — так он раскрывается совсем по-другому.

Проверено редакцией
Читайте также
Автоюрист ответил, в каком случае сотрудник ГИБДД не вправе эвакуировать машину
Общество
Автоюрист ответил, в каком случае сотрудник ГИБДД не вправе эвакуировать машину
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в период ЕГЭ
Общество
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в период ЕГЭ
Когда надоели крылышки: румаки с курицей и беконом — мой новый хит
Общество
Когда надоели крылышки: румаки с курицей и беконом — мой новый хит
Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных
Общество
Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных
Модный салат дома: хрустящая фетакса превращает обычные овощи в ресторанное блюдо — жарим сыр до корочки
Общество
Модный салат дома: хрустящая фетакса превращает обычные овощи в ресторанное блюдо — жарим сыр до корочки
Общество
курица
салат
ингредиенты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.