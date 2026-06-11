Открыл для себя этот теплый салат с каперсами — и забыл про тяжелые ужины

Открыл для себя этот теплый салат с каперсами — и забыл про тяжелые ужины

Вечно ищешь, чем бы таким на ужин заморить червячка, но без тяжести в животе? Этот теплый салат с курицей — мой спаситель.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, фасоль зеленая — 100 г, салат айсберг — 1 шт., редис — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, горчица — 1 ч. л., уксус красный винный — 2 ч. л., каперсы — 30 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала бланширую зеленую фасоль в кипящей подсоленной воде минуты 3–4, сразу обдаю ледяной водой и даю стечь.

Делаю заправку: чеснок через пресс, горчица, уксус, пара ложек оливкового масла и воды, солю, перчу, взбалтываю. Тем временем нарезаю айсберг и редис тонкими кружками.

Куриное филе солю, перчу и обжариваю на горячей сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны, потом нарезаю ломтиками. В ту же сковороду кидаю каперсы на 30 секунд, вливаю заправку и прогреваю еще полминуты.

Собираю салат: на тарелку выкладываю айсберг, фасоль, редис, курицу, поливаю все горячей заправкой и сразу несу к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я не фанат салатов, но этот меня купил. Хрустящая зеленая фасоль, сочная курица и каперсы, которые взрываются на языке солеными нотками, — идеальный баланс. Главное, не жалейте заправки, пока она горячая: она пропитывает айсберг, но листья остаются упругими, не размокают. Советую подавать сразу, пока салат теплый, — так он раскрывается совсем по-другому.