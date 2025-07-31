Пастуший пирог по-семейному! Обалденная трехслойная запеканка за 30 минут!

Пастуший пирог — уютная классика для семейного ужина. Когда за окном непогода, нет ничего лучше горячей картофельной запеканки с ароматной мясной начинкой. Пастуший пирог — блюдо британской кухни, которое давно полюбилось во всем мире за свою простоту и потрясающий вкус. Нежное картофельное пюре, золотистая корочка и сочная мясная начинка — это настоящий комфорт в каждой ложке!

Начните с картофеля. Очистите 800 г картофеля, нарежьте кубиками и отварите в подсоленной воде до готовности (15–20 минут). Слейте воду, добавьте 50 г сливочного масла, 100 мл теплого молока и сделайте пюре. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха для аромата.

Пока варится картофель, займитесь начинкой. На сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 морковь до мягкости. Добавьте 500 г мясного фарша (говядина или смесь говядины и свинины), жарьте до изменения цвета. Влейте 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл мясного бульона, добавьте 1 ч. л. вустерского соуса, соль и перец по вкусу. Тушите 10 минут на среднем огне.

В огнеупорную форму выложите мясную начинку, сверху распределите картофельное пюре. Вилкой сделайте волны на поверхности — так образуется красивая корочка. Посыпьте 50 г тертого сыра (по желанию). Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей — так она лучше сохранит форму. Подавайте с хрустящим салатом или маринованными овощами. Этот пирог хорош и горячим, и холодным, а на следующий день он становится еще вкуснее!

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