Паста как в Италии у вас на кухне! Макароны со сливочно-шпинатным соусом

Паста как в Италии у вас на кухне! Невероятные макароны со сливочно-шпинатным соусом! Нежный сливочный соус со свежим шпинатом и пармезаном превращает обычные макароны в изысканное блюдо. Лёгкий вкус с нотками мускатного ореха понравится даже детям.

Ингредиенты

Макароны пенне — 200 г

Свежий шпинат — 250 г

Сливки — 200 мл

Соль, мускатный орех — по вкусу

Кедровые орехи — 1 ст. л.

Пармезан — 30 г

Приготовление

Отварите пенне в подсоленной воде до готовности. Шпинат промойте и бланшируйте 3–4 минуты в кипящей воде, затем остудите. На сковороде потушите шпинат со сливками 5 минут, приправьте солью и мускатным орехом. Смешайте макароны с соусом, посыпьте тёртым пармезаном и поджаренными кедровыми орехами. Подавайте с белым вином и овощами.

