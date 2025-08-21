Паста как в Италии у вас на кухне! Макароны со сливочно-шпинатным соусом

Паста как в Италии у вас на кухне! Невероятные макароны со сливочно-шпинатным соусом! Нежный сливочный соус со свежим шпинатом и пармезаном превращает обычные макароны в изысканное блюдо. Лёгкий вкус с нотками мускатного ореха понравится даже детям.
Ингредиенты
- Макароны пенне — 200 г
- Свежий шпинат — 250 г
- Сливки — 200 мл
- Соль, мускатный орех — по вкусу
- Кедровые орехи — 1 ст. л.
- Пармезан — 30 г
Приготовление
- Отварите пенне в подсоленной воде до готовности. Шпинат промойте и бланшируйте 3–4 минуты в кипящей воде, затем остудите. На сковороде потушите шпинат со сливками 5 минут, приправьте солью и мускатным орехом.
- Смешайте макароны с соусом, посыпьте тёртым пармезаном и поджаренными кедровыми орехами. Подавайте с белым вином и овощами.
