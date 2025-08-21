Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:00

Паста как в Италии у вас на кухне! Макароны со сливочно-шпинатным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста как в Италии у вас на кухне! Невероятные макароны со сливочно-шпинатным соусом! Нежный сливочный соус со свежим шпинатом и пармезаном превращает обычные макароны в изысканное блюдо. Лёгкий вкус с нотками мускатного ореха понравится даже детям.

Ингредиенты

  • Макароны пенне — 200 г
  • Свежий шпинат — 250 г
  • Сливки — 200 мл
  • Соль, мускатный орех — по вкусу
  • Кедровые орехи — 1 ст. л.
  • Пармезан — 30 г

Приготовление

  1. Отварите пенне в подсоленной воде до готовности. Шпинат промойте и бланшируйте 3–4 минуты в кипящей воде, затем остудите. На сковороде потушите шпинат со сливками 5 минут, приправьте солью и мускатным орехом.
  2. Смешайте макароны с соусом, посыпьте тёртым пармезаном и поджаренными кедровыми орехами. Подавайте с белым вином и овощами.

Ранее мы готовили суперский ПП-вариант макарошек с ветчиной. Едим карбонару и худеем.

макароны
паста
сливки
шпинат
простой рецепт
соусы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.