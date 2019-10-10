Портал для путешественников Туту.ру изучил свыше 150 тысяч отзывов пассажиров о российских поездах в период с 2016 года по осень текущего. На основе исследования сайт определил самые «храпящие» составы. Документ имеется в распоряжении News.ru.
В список попали:
Москва — Кинешма
Москва — Псков
Москва — Пенза
Москва — Волгоград
Москва — Брест
Москва — Казань
Москва — Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — Адлер
Москва — Владивосток
Москва — Адлер.
Большинство храпящих — мужчины, но есть жалобы и на прекрасную половину человечества, а также на домашних животных. Пассажиры просят в корректной форме при покупке билета спрашивать у человека, храпит он или нет. А всех «храпунов» предлагают отселить в отдельный вагон.
Однако граждане не часто жалуются на «шумных» соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово «храп». Это значит, что пассажиры либо становятся терпимее, либо они стали крепче спать, или «храпунов» действительно не так много. Чаще люди жалуются на духоту/холод в вагоне и отсутствие wi-fi.
Ранее News.ru сообщал, что поезд «Ласточка», который курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском признан самым удобным с точки зрения пассажиров. В тройке лидеров также «Ласточка», связавшая Ростов-на-Дону и Туапсе, и «Сапсан», следующий из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен