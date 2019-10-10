https://static.news.ru/photo/ebb943d8-eb3a-11e9-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Портал для путешественников Туту.ру изучил свыше 150 тысяч отзывов пассажиров о российских поездах в период с 2016 года по осень текущего. На основе исследования сайт определил самые «храпящие» составы. Документ имеется в распоряжении News.ru.

В список попали:

Москва — Кинешма

Москва — Псков

Москва — Пенза

Москва — Волгоград

Москва — Брест

Москва — Казань

Москва — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — Адлер

Москва — Владивосток

Москва — Адлер.

Большинство храпящих — мужчины, но есть жалобы и на прекрасную половину человечества, а также на домашних животных. Пассажиры просят в корректной форме при покупке билета спрашивать у человека, храпит он или нет. А всех «храпунов» предлагают отселить в отдельный вагон.

Однако граждане не часто жалуются на «шумных» соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово «храп». Это значит, что пассажиры либо становятся терпимее, либо они стали крепче спать, или «храпунов» действительно не так много. Чаще люди жалуются на духоту/холод в вагоне и отсутствие wi-fi.

Ранее News.ru сообщал, что поезд «Ласточка», который курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском признан самым удобным с точки зрения пассажиров. В тройке лидеров также «Ласточка», связавшая Ростов-на-Дону и Туапсе, и «Сапсан», следующий из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.