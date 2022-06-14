Пассажирам самолётов объяснили нюансы правил безопасности при полёте Стюардесса Романенко объяснила, зачем открывать шторки иллюминатора при взлёте и снижении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открывать шторки иллюминатора при взлёте, снижении и рулении самолёта нужно для безопасности пассажиров, сообщила бортпроводник-инструктор Алла Романенко. Зрение должно привыкнуть к наружному освещению, объяснила она в разговоре с «Москвой 24». Из-за этого же при взлёте и посадке выключают освещение в салоне, кроме подсветки.

Свет внутри салона и снаружи может сильно отличаться. Из-за этого при необходимости экстренно покинуть самолет человек будет сначала плохо видеть и потеряет важные для спасения секунды, — сказала Романенко.

Она добавила, что помешать быстро выбраться из самолёта могут ручная кладь в ногах или громоздкие предметы в руках, поэтому вещи следует положить на багажную полку или под переднее кресло.

2 июня стало известно, что с сентября экипажи самолётов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам cпецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ утверждает правила действия членов экипaжа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полeта, жизни и здоровью других лиц. В постановлении содержится перечень cпецсредств сдерживания, которые размещены на борту воздушного cудна.