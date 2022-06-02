Мишустин разрешил вязать авиадебоширов ремнями Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями

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С сентября экипажи самолётов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам cпецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

Документ утверждает правила действия членов экипaжа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полeта, жизни и здоровью других лиц. В постановлении содержится перечень cпецсредств сдерживания, которые размещены на борту воздушного cудна: пластиковые наручники и нейлоновые ремни (средства связывания).

В настоящее время в России за нарушение правил безопасности на транспорте введена уголовная ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменении мер, применяемых экипажами воздушных судов к авиахулиганам. Теперь для установления порядка на борту самолёта членам экипажа и сотрудникам служб безопасности разрешается применять «специальные средства сдерживания», указанные в Воздушном кодексе.