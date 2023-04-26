«Паскудный характер»: продюсер Пригожин о «сливе» разговоров бизнесменов Продюсер Пригожин назвал неприличным «слив» телефонного разговора Троценко и Матушевского

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Daily Storm назвал неприличным «слив» телефонного разговора, предположительно состоявшегося между миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. В опубликованной в Сети аудиозаписи два мужских голоса сначала обсуждают отдых на Бали, а затем критикуют действия власти. Предприниматели, которым приписывают участие в этом разговоре уже назвали опубликованную запись фейком.

Я считаю, что подобные вещи носят паскудный характер. Мы вообще пробили дно, просто пробили дно. Дно каких-либо норм, правил приличия. Вот я воспитывался в таком духе, что <...> я никогда не читал чужих писем, никогда не заглядывал в замочную скважину. Я считаю, что это просто неприлично, — заявил Иосиф Пригожин.

При этом Пригожин также отметил, что с помошью искусственного интеллекта недоброжелатели могут «ювелирно» подставить кого угодно.

Роман Троценко — бывший президент «Объединённой судостроительной корпорации» и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина, один из относительно близких к Владимиру Путину бизнесменов. Николай Матушевский — давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода «Флакон».

Ранее в Сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в которой оба критиковали действия властей. Продюсер назвал запись фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. При этом некоторые обрывки разговора, по его словам, были подлинными.