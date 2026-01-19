Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео

Панда Катюша расслабляется во время еды. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 19 января?

Как расслабляется Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором умиротворенная и спокойная Катюша ест бамбук.

«Наша Катюша — живой символ умиротворения и дзена перед новой неделей. Пока многие в воскресенье думают о предстоящих делах, наша панда Катюша мастерски демонстрирует высшее искусство расслабления и накопления сил. Желаю всем такого же безмятежного воскресенья и легкого начала недели!» — написала она.

Комментаторы отметили, что, смотря на Катюшу, тоже расслабляются и ловят дзен.

«Спасибо за такие видео! Смотрю на Катю и тоже ловлю дзен и расслабляюсь. И даже трудная рабочая неделя уже так не пугает!», «Посмотришь на Катерину и тоже расслабишься, да словишь дзен. Чудо, как она хороша!», «Вот кому на Руси хорошо живется», — написали фолловеры.

Как получает удовольствие Жуи

Светлана Акулова также показала ролик, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, получает удовольствие от употребления бамбука. В кадре животное ест угощения в уличном вольере во время снегопада.

«Тихое чавканье, размеренные движения, полная концентрация на вкусе… Да, это наш Жуи! Вот кто действительно знает толк в умении получать удовольствие», — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что Жуи в этот момент очень вкусно.

«Как ему вкусно! Конечно, это удовольствие!», «Жуи ест на природе и кайфует», «Видно, что ему сейчас очень вкусно. Приятного аппетита, Жуишка!» — написали россияне.

