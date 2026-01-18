Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео

Панде Катюше построят уникальный вольер. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 18 января?

Какой вольер будет у Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в авторском Telegram-канале о том, что начались работы на месте будущего уникального вольерного комплекса для Катюши.

«Новый павильон будет расположен на Старой территории, на так называемом Круге катания. Он станет домом для подросшей любимицы посетителей и одним из самых современных и комфортабельных пространств. Двухуровневое сооружение общей площадью более 2000 кв. метров предназначено для первого детеныша большой панды, рожденного в России. На первом этаже (площадью около 1700 кв. м) разместят несколько просторных внутренних и уличных экспозиционных вольеров», — отметила она.

Также Акулова раскрыла, что вольеры оформят в стилистике естественной среды обитания больших панд — сычуаньских лесов, внутри будут разнообразные конструкции для лазания и искусственные водоемы.

«В вольерах будет возможность регулирования температуры воздуха и влажности. Помимо демонстрационных зон, в комплексе предусмотрены изолированные неэкспозиционные вольеры для отдыха, проведения тренингов, вспомогательные помещения для выращивания потомства. Новый павильон будет возведен в соответствии с передовыми международными стандартами содержания этого редкого вида. Он будет оснащен необходимыми вспомогательными помещениями: современной кормокухней, холодильными камерами для хранения бамбука и системами водоподготовки, климат-контроля, видеонаблюдения», — уточнила директор столичного зоопарка.

Она подчеркнула, что особой гордостью станет мастерская по изготовлению игрушек, где киперы своими руками будут создавать предметы для обогащения среды большой панды. Также там разместятся служебные помещения для сотрудников.

«Начало монтажа комплекса для большой панды ознаменует собой начало новой эпохи развития зоопарка. Мы создаем не просто вольер, а целую экосистему, ориентированную на высочайший уровень благополучия, научных исследований и демонстрации этих удивительных животных», — добавила она.

О чем думает Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша отдыхает в вольере. Директор столичного зоопарка предположила, что маленькая панда размышляет, за какое количество угощений она готова пойти гулять.

«Один выходной уже почти закончился. Сейчас глазки закрою, а когда открою, уже будет еще один выходной! Снова придут гости, мои воздыхатели и поклонники! А любимые киперы принесут много вкусняшек и будут снова упрашивать меня пойти погулять! Вот я пока и подумаю, за сколько ростков, морковок и кейков соизволю сделать им одолжение! Приходите в гости к нашим пандам! Не бойтесь морозов! В зоопарке все так же красиво, и наши питомцы смогут вас удивить и развеселить даже в такое время года!» — написала Акулова.

Комментаторы выразили уверенность в том, что Катюше понадобится много угощений.

«Кате, чтобы пойти погулять и порадовать нас, 100% надо дать много угощений! Но оно того стоит!»;

«Угощений точно нужно много»;

«Катюше надо дать побольше угощений! И она нас порадует!» — считают россияне.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России

Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют

Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем