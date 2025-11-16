Пачка творога и горстка муки превращаются в нежные крендельки — готовлю за 30 минут, и ароматная выпечка к чаю уже на столе

Эти творожные крендельки — именно та простая выпечка, которую хочется готовить снова и снова. Нежное тесто с творожной основой и хрустящая сахарная корочка создают восхитительный контраст текстур. Они идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю, даря ощущение домашнего уюта.

Готовлю так: 200 граммов творога смешиваю с одним яйцом, двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли, столовой ложкой молока и растительного масла. Добавляю 150 граммов просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Делю его на 12 частей, каждую раскатываю в жгут длиной около 32 см и формирую крендельки, скручивая концы. С одной стороны обваливаю каждую заготовку в сахаре — если нужно, предварительно смазываю молоком для лучшего сцепления. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Получаются воздушные, слегка хрустящие снаружи и нежные внутри крендельки.

