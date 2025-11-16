Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:37

Пачка творога и горстка муки превращаются в нежные крендельки — готовлю за 30 минут, и ароматная выпечка к чаю уже на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти творожные крендельки — именно та простая выпечка, которую хочется готовить снова и снова. Нежное тесто с творожной основой и хрустящая сахарная корочка создают восхитительный контраст текстур. Они идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю, даря ощущение домашнего уюта.

Готовлю так: 200 граммов творога смешиваю с одним яйцом, двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли, столовой ложкой молока и растительного масла. Добавляю 150 граммов просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Делю его на 12 частей, каждую раскатываю в жгут длиной около 32 см и формирую крендельки, скручивая концы. С одной стороны обваливаю каждую заготовку в сахаре — если нужно, предварительно смазываю молоком для лучшего сцепления. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Получаются воздушные, слегка хрустящие снаружи и нежные внутри крендельки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Семья и жизнь
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Обожаю готовить эти слойки к кофе — хрустящая выпечка с тающей шоколадной сердцевиной
Общество
Обожаю готовить эти слойки к кофе — хрустящая выпечка с тающей шоколадной сердцевиной
Пирог «3 стакана» — король среди выпечки: рассыпчатая классика, которую обожают и дети, и взрослые
Общество
Пирог «3 стакана» — король среди выпечки: рассыпчатая классика, которую обожают и дети, и взрослые
еда
рецепты
выпечка
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно
В Тульской области залило больницу, несмотря на недавний ремонт
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.