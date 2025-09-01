Озимый чеснок будет здоровым и крупным: рецепт для вымачивания до посадки

Правильная подготовка озимого чеснока перед осенней посадкой — ключ к рекордному урожаю. С этим рецептом для вымачивания до посадки ваш чеснок будет здоровым и крупным.

Замочите зубчики на 2–3 часа в одном из растворов: розовый раствор марганцовки (обеззараживает), зольный щелок (2 стакана золы на 2 л воды, настаивать сутки) для питания или раствор фитоспорина для защиты от грибков. После обработки просушите зубчики.

Посадку проводите за 3–4 недели до устойчивых заморозков (конец сентября — октябрь), когда температура почвы опустится до +10–12 °C. Выберите солнечное место с рыхлой почвой. Сажайте зубчики на глубину 5–7 см на расстоянии 10–15 см друг от друга. Обязательно замульчируйте грядку торфом, компостом или опавшей листвой слоем 5–7 см — это защитит чеснок от вымерзания и обеспечит равномерное увлажнение весной.

Такой подход гарантирует дружные всходы ранней весной и формирование крупных головок с насыщенным вкусом и ароматом!

