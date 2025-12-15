Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Овощи на салаты больше не варю, только запекаю — на это есть несколько важных причин

Кулинарные эксперты единогласно советуют запекать, а не варить овощи для салатов, и на это есть несколько важных причин.

При запекании в духовке происходит естественная карамелизация сахаров, содержащихся в овощах, что усиливает их природную сладость и глубину вкуса, создавая неповторимые оттенки, которые никогда не получить при варке. Кроме того, варка в воде вымывает значительную часть водорастворимых витаминов и минералов прямо в бульон, запекание помогает сохранить максимум пользы внутри продукта.

В духовке овощи теряют лишнюю влагу, их текстура становится более плотной и аппетитной, они не размокают в салате, а держат форму. Этот метод также проще: достаточно сбрызнуть овощи маслом, добавить специи и отправить в духовку. Он не требует постоянного контроля. В результате вы получите насыщенный вкус, аромат и питательную ценность в каждом кусочке. Поэтому овощи на салаты больше не варю, только запекаю.

Ранее стало известно, как приготовить идеальный говяжий язык на Новый год.

