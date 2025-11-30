День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:16

Открываю секрет идеального теста для заливных пирогов — начинка никогда не тонет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Больше не нужно гадать, поднимется ли пирог. Это тесто гарантированно дает пышную, ровную корочку и идеально пропекается, делая из вас короля или королеву выпечки.

В миске смешиваю 300 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и 70 мл растительного масла. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 200–220 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и частями ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая до состояния густой, но текучей сметаны. Тесто не должно быть крутым, его консистенция должна позволять ему легко стекать с ложки. Готовое тесто выливаю в форму, сверху выкладываю начинку и сразу отправляю в разогретую до 180 °C духовку. Выпекаю до золотистой корочки около 30–40 минут.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Общество
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Беру лаваш и сыр — закуска выходит хрустящей! Делаю треугольники с грибами: горячая закуска за 15 минут
Общество
Беру лаваш и сыр — закуска выходит хрустящей! Делаю треугольники с грибами: горячая закуска за 15 минут
Обычные блины отдыхают! Делаю немецкие айеркухены — хрустящие и сытные: простой рецепт вкусного завтрака
Общество
Обычные блины отдыхают! Делаю немецкие айеркухены — хрустящие и сытные: простой рецепт вкусного завтрака
С тестом больше не вожусь, беру рисовую бумагу и делаю быстрые пирожки: начинка по классике — яйца и лук
Общество
С тестом больше не вожусь, беру рисовую бумагу и делаю быстрые пирожки: начинка по классике — яйца и лук
еда
рецепты
тесто
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.