Открываю секрет идеального теста для заливных пирогов — начинка никогда не тонет

Больше не нужно гадать, поднимется ли пирог. Это тесто гарантированно дает пышную, ровную корочку и идеально пропекается, делая из вас короля или королеву выпечки.

В миске смешиваю 300 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и 70 мл растительного масла. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 200–220 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и частями ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая до состояния густой, но текучей сметаны. Тесто не должно быть крутым, его консистенция должна позволять ему легко стекать с ложки. Готовое тесто выливаю в форму, сверху выкладываю начинку и сразу отправляю в разогретую до 180 °C духовку. Выпекаю до золотистой корочки около 30–40 минут.

