Отбивная из свинины на косточке — делаем мясо сочным без заморочек

Простой способ приготовить отбивную, которая удивит даже гурманов и поднимет уровень вашего ужина.
Ингредиенты
- Свиная корейка — 600 граммов
- Соль, перец — по вкусу
- Масло для жарки — 1 ст. л.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 413 ккал
- Белки — 33 г
- Жиры — 19 г
- Углеводы — 0 г
Пошаговый рецепт
Подготовьте качественное мясо, соль и перец. Для первого раза не используйте специи, чтобы прочувствовать натуральный вкус свинины.
Порежьте корейку между косточками на толстые ломти — это сохранит сочность мяса.
Натрите каждый кусок солью и перцем, оставьте на пару минут.
Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Выложите мясо на горячую сковороду — так сразу образуется корочка, которая удержит сок внутри.
Обжаривайте отбивные по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Переложите мясо на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы мясо пропеклось внутри и осталось сочным.
Отбивная готова! Подавайте с любым гарниром и наслаждайтесь.
Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.