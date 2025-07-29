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29 июля 2025 в 23:44

Отбивная из свинины на косточке — делаем мясо сочным без заморочек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой способ приготовить отбивную, которая удивит даже гурманов и поднимет уровень вашего ужина.

Ингредиенты

  • Свиная корейка — 600 граммов
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло для жарки — 1 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 413 ккал
  • Белки — 33 г
  • Жиры — 19 г
  • Углеводы — 0 г

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте качественное мясо, соль и перец. Для первого раза не используйте специи, чтобы прочувствовать натуральный вкус свинины.

  2. Порежьте корейку между косточками на толстые ломти — это сохранит сочность мяса.

  3. Натрите каждый кусок солью и перцем, оставьте на пару минут.

  4. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Выложите мясо на горячую сковороду — так сразу образуется корочка, которая удержит сок внутри.

  5. Обжаривайте отбивные по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

  6. Переложите мясо на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы мясо пропеклось внутри и осталось сочным.

  7. Отбивная готова! Подавайте с любым гарниром и наслаждайтесь.

Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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