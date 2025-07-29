Отбивная из свинины на косточке — делаем мясо сочным без заморочек

Отбивная из свинины на косточке — делаем мясо сочным без заморочек

Простой способ приготовить отбивную, которая удивит даже гурманов и поднимет уровень вашего ужина.

Ингредиенты

Свиная корейка — 600 граммов

Соль, перец — по вкусу

Масло для жарки — 1 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 413 ккал

Белки — 33 г

Жиры — 19 г

Углеводы — 0 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте качественное мясо, соль и перец. Для первого раза не используйте специи, чтобы прочувствовать натуральный вкус свинины. Порежьте корейку между косточками на толстые ломти — это сохранит сочность мяса. Натрите каждый кусок солью и перцем, оставьте на пару минут. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Выложите мясо на горячую сковороду — так сразу образуется корочка, которая удержит сок внутри. Обжаривайте отбивные по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите мясо на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы мясо пропеклось внутри и осталось сочным. Отбивная готова! Подавайте с любым гарниром и наслаждайтесь.

Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.