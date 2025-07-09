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09 июля 2025 в 22:55

Морской нежняк: салат с кальмарами — яичные блины в главной роли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.

Для салата возьмите 150 г кальмаров, 2 репчатых лука, 2 моркови, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Для блинов понадобятся 4 яйца.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите и обжарьте их на масле до мягкости. Яйца взбейте с солью и перцем и пожарьте тонкие блины, затем нарежьте их полосками. Кальмары отварите 3 минуты и тоже нарежьте. Все смешайте с майонезом, приправьте — и вкусный салат готов. Легко, быстро и очень вкусно!

Кажется, нет ничего проще классической шарлотки. Но знаете ли вы, как превратить ее в настоящее воздушное чудо?

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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