14 октября 2025 в 12:04

От классики до современности: секреты изготовления банного веника, который прослужит не один год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банные традиции остаются важной частью русской культуры, а качественный веник — это база полноценной банной процедуры. Опытные банщики знают, как сделать отличный веник, который прослужит несколько лет.

Необходимо правильно заготовить материал. Лучшее время для сбора — июнь и июль, когда деревья полны жизненной силы. Ветки лучше собирать в сухую погоду, когда высохнет роса.

Для мягких веников используют березовые ветки, для интенсивного массажа — дубовые. Хвойные можно заготавливать круглый год, они сохраняют эфирные масла.

Оптимальная длина веток — 40–60 сантиметров. При сборке толстые ветки кладут в центр, тонкие — по краям. Такой веник прослужит долго и сохранит целебные свойства.

Ранее сообщалось, что качество отдыха прямо зависит от комфорта спального места. Часто сон нарушает сползающая с матраса простыня. Существует несколько эффективных решений этой неприятности.

