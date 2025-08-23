От этого языка невозможно воротить нос: закуска с маринадом и ярким вкусом

Маринованный говяжий язык — деликатесная закуска с нежной текстурой и насыщенным пряным вкусом. Правильно приготовленный язык получается мягким, сочным и идеально подходит для праздничного стола. Маринад с винным уксусом и острым перцем придает блюду пикантность и яркий аромат.

Для начала отварите 1 говяжий язык с 1 морковью, 1 луковицей, 3 лавровыми листами и 1 ч. л. душистого перца в течение 2–3 часов до мягкости. Очистите язык от кожи и нарежьте тонкими ломтиками. Для маринада смешайте 2 ст. л. винного уксуса, 6 ст. л. оливкового масла, 1/2 нарезанного красного лука, 4 измельченных зубчика чеснока, 1/2 острого перца, 1 ст. л. петрушки, 1/2 ч. л. соли и 1/3 ч. л. черного перца. Залейте язык маринадом и оставьте в холодильнике на 12–24 часа.

Готовый язык обладает нежной текстурой, легкой остротой и насыщенным вкусом. Подавайте охлажденным, украсив зеленью и дольками лимона.

