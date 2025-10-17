Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:00

От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого. Нежная текстура, ароматная грибная нота и насыщенный томатный соус создают потрясающую феерию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина — одновременно легкое и питательное.

Ингредиенты

  • Фарш куриный — 400 г
  • Шампиньоны — 240 г
  • Рис длиннозерный — 100 г
  • Соус томатный — 200 мл
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сухари панировочные — 60 г
  • Мука — 30 г
  • Масло оливковое — 60 мл
  • Травы итальянские — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите рис до готовности. Грибы мелко порубите и с луком обжарьте на оливковом масле 7 минут, добавьте чеснок. Смешайте куриный фарш, грибную смесь, рис, сухари, муку и специи до однородности.
  2. Сформируйте тефтели и обжарьте на оливковом масле 10-12 минут до румяности. Залейте томатным соусом и тушите под крышкой 10 минут на медленном огне. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

