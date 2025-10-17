От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого

От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого. Нежная текстура, ароматная грибная нота и насыщенный томатный соус создают потрясающую феерию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина — одновременно легкое и питательное.

Ингредиенты

Фарш куриный — 400 г

Шампиньоны — 240 г

Рис длиннозерный — 100 г

Соус томатный — 200 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сухари панировочные — 60 г

Мука — 30 г

Масло оливковое — 60 мл

Травы итальянские — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварите рис до готовности. Грибы мелко порубите и с луком обжарьте на оливковом масле 7 минут, добавьте чеснок. Смешайте куриный фарш, грибную смесь, рис, сухари, муку и специи до однородности. Сформируйте тефтели и обжарьте на оливковом масле 10-12 минут до румяности. Залейте томатным соусом и тушите под крышкой 10 минут на медленном огне. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

