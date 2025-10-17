От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого. Нежная текстура, ароматная грибная нота и насыщенный томатный соус создают потрясающую феерию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина — одновременно легкое и питательное.
Ингредиенты
- Фарш куриный — 400 г
- Шампиньоны — 240 г
- Рис длиннозерный — 100 г
- Соус томатный — 200 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Сухари панировочные — 60 г
- Мука — 30 г
- Масло оливковое — 60 мл
- Травы итальянские — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отварите рис до готовности. Грибы мелко порубите и с луком обжарьте на оливковом масле 7 минут, добавьте чеснок. Смешайте куриный фарш, грибную смесь, рис, сухари, муку и специи до однородности.
- Сформируйте тефтели и обжарьте на оливковом масле 10-12 минут до румяности. Залейте томатным соусом и тушите под крышкой 10 минут на медленном огне. Подавайте с зеленью и свежими овощами.
