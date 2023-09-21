От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах Рассказываем про сроки службы в армии в разных странах мира накануне осеннего призыва в 2023 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько служат в армии в разных странах

Пока в одних странах военная служба является обязательной, в других призыв отменили еще в прошлом веке. А в некоторых уголках Земли регулярная армия отсутствует как таковая. Рассказываем, сколько служат в армии в разных странах мира в 2023 году.

Сколько служат в армии России в 2023 году

Начнем разговор с темы, наиболее актуальной для россиян накануне осеннего призыва: сколько служат в армии РФ, кого призовут и когда начнут рассылать повестки.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон, поднимающий верхнюю планку призывного возраста до 30 лет. Нововведение вступит в силу 1 января 2024 года. Оно не коснется осенних призывников и граждан, которым исполняется 27–29 лет в 2023 году.

Срок службы в армии остался прежними. Служба длится 12 месяцев (при этом контрактники могут заключить договор на 1, 3 года или 5 лет). Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, входящие в категории годности А и Б. Они не будут отправлены в зону СВО. Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Исключения составляют:

педагоги, не подлежащие осеннему призыву;

работники сельского хозяйства, призываемые с 15 октября;

жители регионов Крайнего Севера, призываемые с 1 ноября.

Изменения, которые вступят в силу 1 января 2024 года, также коснутся работников отрасли информационных технологий. Возраст отсрочки для сотрудников IT-компаний поднимется до 30 лет вместо прежних 27.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Осенний призыв в России в 2023 году

Сколько лет служат в армии в Белоруссии в 2023 году

Министерство обороны Белоруссии также внесло изменения в правила призыва. С августа по ноябрь 2023 года повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (вместо прежних 24). Срок службы в армии составляет:

18 месяцев — для призывников без высшего образования;

12 месяцев — для призывников, окончивших вузы;

6 месяцев — для выпускников военных кафедр или факультетов по программам для младших командиров.

Сколько служат в армии Израиля

Пользователи Сети часто задаются вопросом, сколько служат в армии Израиля. Стоит отметить, что Израиль — одна из немногих стран, в которых женщины подлежат призыву. Длительность службы составляет 30 месяцев для мужчин и 24 — для женщин.

На срочную службу принимают граждан от 18 лет, включая репатриантов. Верхняя возрастная планка для мужчин составляет 29 лет, а для женщин — 26 лет.

Сколько служат в армии США

С 1973 года в США существует только добровольная армия. Оформить контракт могут мужчины с 17 (с разрешения родителей) до 42 лет. Срок службы в армии составляет от 2 до 6 лет. Армия подразделяется на 5 видов:

пехота;

морская пехота;

береговая охрана.

военно-морские силы;

военно-воздушные силы.

Контракт могут заключить не только граждане страны, но и резиденты (при наличии грин-карты). Поступив на службу, резидент имеет право подать документы на гражданство. При благополучном исходе он станет полноправным гражданином страны уже спустя полгода.

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press Сколько служат в армии США

Сколько служат в армии Северной Кореи

Говоря о сроках службы в армии в разных странах, нельзя обойти вниманием КНДР. Службу в Корейской народной армии должны пройти все граждане страны. Будущих военнослужащих регистрируют в 14 лет, призыв начинается с 17. Мужчины проводят в армии 10 лет. Женщины-срочницы служат 3 года.

Информация о северокорейской армии строго засекречена, поэтому точных сведений о ее численности нет. Большинство источников приводят цифры от 850 тысяч до 1.2 миллиона. В резерве находится около 4 миллионов солдат и офицеров. Военную форму носит каждый четвертый житель страны.

Сколько служат в армии Южной Кореи

В Южной Корее призыву подлежат граждане 18–35 лет. Обязательный призыв распространяется только на мужчин. Но женщины также могут пойти в армию на добровольных условиях.

Чтобы ответить на вопрос, сколько служат в армии Южной Кореи, нужно учесть особенности местной военной системы. Продолжительность службы напрямую зависит от вида войск. В 2023 году срок службы в Вооруженных силах Республики Корея составляет:

18 месяцев — для сухопутных войск;

20 месяцев — для военно-морских сил;

22 месяца — для военно-воздушных сил.

Сколько служат в армии Китая

Китай занимает первое место в рейтинге самых больших армий мира. По данным портала Statista, численность военнослужащих в Китае достигает 2 миллионов. Военную службу проходят граждане мужского пола от 18 до 22 лет. Они проводят в армии 2 года.

Интересно, что на службу попадают не все призывники. Учитывая высокую плотность населения, комиссариаты отдают предпочтение мужчинам с хорошей физической подготовкой и крепким здоровьем. Это позволяет улучшить качественные показатели армии.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Срок службы в армии Китая

Срок службы в армии в странах СНГ

Не забудем рассказать о службе в армии в разных странах СНГ. Дольше всего в армии задерживаются граждане Армении и Таджикистана. В этих государствах служба длится 24 месяца. Призывники с высшим образованием служат в 2 раза меньше. А правительство Таджикистана дает гражданам шанс провести в армии всего месяц — за плату размером 2200 долларов.

Чуть меньше длится военная служба в Азербайджане. Призывники без высшего образования должны отслужить 18 месяцев. Для выпускников вузов срок службы сокращается до 12 месяцев.

В Молдавии, Узбекистане, Киргизии и Казахстане ситуация такая же, как и в России. Там служба длится 12 месяцев.

Срок службы в армии в разных странах мира

Далеко не во всех странах служба забирает год, а то и несколько лет жизни граждан. В некоторых государствах призывники возвращаются домой спустя полгода, а то и раньше. Особо отличилась в этом смысле Дания: срочники проводят в армии всего 4 месяца.

Следом идут Финляндия и Австрия. В этих странах срочная служба длится полгода. Аналогичные условия предоставляет и Швейцария, но с нюансом: после службы швейцарские солдаты проходят ежегодные курсы переподготовки длительностью 3 недели. В Германии новобранцев призывают на 9 месяцев; столько же длится и альтернативная служба.

В разговоре о службе в армии в разных странах мира нельзя не упомянуть государства, в которых призыв отменен. На сегодняшний день в них действует только добровольная армия. В данный список входят:

Великобритания (с 1963 года);

Австралия (с 1972 года);

Аргентина (с 1994 года);

Бельгия (с 1994 года);

Болгария (с 2008 года);

Венгрия (с 2004 года);

Испания (с 2001 года);

Италия (с 2004 года);

Франция (с 1996 года) и другие.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Служба в армии в разных странах

Интересные факты о службе в армии в разных странах

В ряде государств постоянная армия отсутствует как таковая. В качестве примера можно привести Ватикан, Гаити, Исландию, Доминику, Коста-Рику и другие страны.

Граждане Исландии, в которой никогда не существовало постоянной армии, могут добровольно присоединиться к армии Норвегии.

Женщин призывают в армию не только в Израиле и Северной Корее. Аналогичная система действует на Тайване, в Малайзии, Перу, Бенине и Эритрее.

В Ливии действует всеобщая воинская обязанность. Военную подготовку проходят все граждане страны в свободное от работы и учебы время.

Весной 2023 года Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о «массовом желании» граждан страны поступить на службу. Всего за 24 часа соответствующие заявления подали 800 тысяч человек.

С мая 2023 года в Белоруссии была отменена отсрочка для абитуриентов, поступающих в иностранные вузы. Закон распространяется и на российские учебные заведения.

В 2023 году в Латвии вновь ввели обязательную службу, отмененную в 2007 году. Гражданам страны предстоит исполнять воинские обязанности в течение 11 месяцев.

В Японии не существует армии в привычном понимании этого слова. Вместо нее в стране действуют Силы самообороны. Их деятельность регулируется девятой статьей Конституции Японии. Согласно ей, государство отказывается от создания постоянного войска, так как не считает войны способом урегулирования конфликтов.

Требования к призывникам постоянно меняются, равно как и срок службы (причем не всегда в сторону нововведений). Некоторые страны отказываются от обязательного призыва, другие, напротив, возвращаются к идее срочной службы. Чаще всего нововведения напрямую связаны с внешнеполитической ситуацией.

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