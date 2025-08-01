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01 августа 2025 в 13:00

Остренькие корейские огурчики на зиму! Хит любого застолья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остренькие корейские огурчики на зиму! Хит любого застолья! Хрустящие, ароматные и в меру острые – эти огурчики станут хитом любого застолья! Идеальная закуска к мясу, картошке или просто на бутерброд.

Ингредиенты

  • Огурцы – 3 кг
  • Морковь – 400 г
  • Сахар – 250 г
  • Соль – 1,5 ст. л.
  • Растительное масло – 200 мл
  • Уксус 9% – 200 мл
  • Приправа для корейской моркови – 10 г (1 упаковка)
  • Чеснок – 1,5 головки
  • Молотый красный перец – по вкусу

Приготовление

  1. Огурцы моем, режем тонкими кружочками. Морковь трем на корейской терке. Чеснок давим. В большой миске смешиваем овощи, добавляем все специи, масло, уксус. Хорошо перемешиваем.
  2. Оставляем мариноваться на 12 часов при комнатной температуре – огурцы пустят сок и пропитаются специями.
  3. Раскладываем по стерильным банкам, стерилизуем 10 минут (для 0,5 л банок). Закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов.

огурцы
морковь
закатки
закрутки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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