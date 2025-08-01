Остренькие корейские огурчики на зиму! Хит любого застолья! Хрустящие, ароматные и в меру острые – эти огурчики станут хитом любого застолья! Идеальная закуска к мясу, картошке или просто на бутерброд.

Ингредиенты

Огурцы – 3 кг

Морковь – 400 г

Сахар – 250 г

Соль – 1,5 ст. л.

Растительное масло – 200 мл

Уксус 9% – 200 мл

Приправа для корейской моркови – 10 г (1 упаковка)

Чеснок – 1,5 головки

Молотый красный перец – по вкусу

Приготовление

Огурцы моем, режем тонкими кружочками. Морковь трем на корейской терке. Чеснок давим. В большой миске смешиваем овощи, добавляем все специи, масло, уксус. Хорошо перемешиваем. Оставляем мариноваться на 12 часов при комнатной температуре – огурцы пустят сок и пропитаются специями. Раскладываем по стерильным банкам, стерилизуем 10 минут (для 0,5 л банок). Закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

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