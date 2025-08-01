Остренькие корейские огурчики на зиму! Хит любого застолья! Хрустящие, ароматные и в меру острые – эти огурчики станут хитом любого застолья! Идеальная закуска к мясу, картошке или просто на бутерброд.
Ингредиенты
- Огурцы – 3 кг
- Морковь – 400 г
- Сахар – 250 г
- Соль – 1,5 ст. л.
- Растительное масло – 200 мл
- Уксус 9% – 200 мл
- Приправа для корейской моркови – 10 г (1 упаковка)
- Чеснок – 1,5 головки
- Молотый красный перец – по вкусу
Приготовление
- Огурцы моем, режем тонкими кружочками. Морковь трем на корейской терке. Чеснок давим. В большой миске смешиваем овощи, добавляем все специи, масло, уксус. Хорошо перемешиваем.
- Оставляем мариноваться на 12 часов при комнатной температуре – огурцы пустят сок и пропитаются специями.
- Раскладываем по стерильным банкам, стерилизуем 10 минут (для 0,5 л банок). Закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.
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