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17 июля 2025 в 18:05

Основательницу сети кафе «Андерсон» объявили в розыск

Анастасия Татулова Анастасия Татулова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск. Согласно базе данных МВД, поводом для этого послужило уголовное преследование.

Как сообщает РИА Новости, Татулову объявили в розыск в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента. Она была внесена в реестр в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба завершила проверку сети кафе «АндерСон». Проверяли деятельность ООО «Герань», ООО «Касл», ООО «Хани энд пай» и ООО «Тиролерхоф» за 2019–2021 годы. Для сокрытия подотчетной выручки компании использовали «ресторанную» схему. Общий действительный объем выручки сети «АндерСон» налоговая служба оценила в 2,6 млрд рублей.

В 2023 году стало известно, что Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов и махинации с бизнесом. По данным Telegram-канала SHOT, предпринимательница раздробила свой бизнес на множество компаний, что позволило ей значительно сократить налоги. В результате этого, согласно данным канала, Татуловой удавалось получать ежегодно прибыль в размере около 2 млрд рублей.

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