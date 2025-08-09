Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Международное унижение»: Пашиняну вынесли вердикт после саммита в США

Президент Союза армян Абрамян указал на провал Пашиняна на саммите в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо), президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания соглашения в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо), президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания соглашения в Вашингтоне Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неудачно выступил на трехсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил ТАСС глава Союза армян России Ара Абрамян. По словам общественного деятеля, теперь политик будет отыгрываться на жителях своей страны.

Теперь Пашинян все свое недовольство за международное унижение, кульминацией которого стало его участие в вашингтонском саммите двух победителей и одного пораженца, будет возмещать на собственном народе, продолжая политику гонений и мести в отношении тех, кто выступает в защиту государственного суверенитета, Армянской апостольской церкви и сохранения армянской идентичности, — констатировал Абрамян.

После саммита в США уязвимая Армения не получила для себя никакой выгоды, подчеркнул президент Союза. Еревану не предоставили никаких правовых гарантий, добавил Абрамян.

Ранее политолог Павел Данилин заявил о системном кризисе в Армении при Пашиняне. По его мнению, власти страны во главе с премьером теряют контроль, а альтернативные точки зрения подавляются.

