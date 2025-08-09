Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:23

«Что же помешало?»: посол об отказе России от встречи с Трампом в Италии

Парамонов: встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии властей

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могла бы состояться в Риме, если бы не позиция итальянского руководства, заявил посол РФ в республике Алексей Парамонов в своем Telegram-канале. Он обвинил итальянские власти в русофобии.

Парамонов отметил, что Рим обладает идеальными условиями для проведения переговоров на высшем уровне — развитой инфраструктурой, традиционно доброжелательным отношением населения к России и богатым опытом организации международных мероприятий. Но, по словам дипломата, итальянские власти сделали все возможное, чтобы лишить себя такого исторического шанса.

Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая <...> закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной «поддержки Украины на 360 градусов» и полного отказа от диалога, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. По информации источников, хозяин Белого дома обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

