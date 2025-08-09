Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:26

Во Франции определили роль Европы в решении украинского конфликта

Макрон: Европа должна активно участвовать в решении украинского конфликта

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа должна активно участвовать в решении конфликта на Украине, заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что его страна совместно с Германией и Великобританией продолжат поддерживать Киев.

Европейцы также непременно будут частью решения [украинского конфликта], — написал Макрон.

Ранее президент Франции сообщил, что провел срочные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом европейских коллег. Этот шаг последовал после заявления Москвы о начале подготовки встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как заявил сам Макрон, консультации были инициированы в связи с развитием ситуации «последних часов». При этом французский лидер не уточнил, с какими именно европейскими руководителями он общался.

В свою очередь политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку.

Франция
Эммануэль Макрон
Украина
Россия
конфликты
