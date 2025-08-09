Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 18:27

Названы имена европейских политиков, которых Зеленский обзвонил за день

Зеленский в один день позвонил Макрону, Стармеру, Михалу и Фредериксену

Президент Украины Владимир Зеленский в один день созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Также он пообщался с главой правительства Великобритании Киром Стармером и премьером Дании Метте Фредериксеном, об этом политик рассказал в Telegram.

Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации, — написал в одном из сообщений Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский спрогнозировал, что президент Украины неделю будет кататься по странам Европы в надежде найти поддержку у других иностранных лидеров. По словам парламентария, так Зеленский постарается сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Также украинский лидер на фоне предстоящих переговоров анонсировал новые санкции против России. Соответствующие решения будут приняты в ближайшие дни. При этом ирландский журналист Чей Боуз считает, что Зеленский сходит с ума.

