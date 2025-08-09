Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 18:33

Трамп назвал причину, сделавшую Вашингтон самым опасным городом

Трамп: преступность сделала Вашингтон одним из самых опасных городов в мире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира на фоне уличной преступности, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. В связи с этим хозяин Белого дома пообещал исправить кризисную ситуацию.

Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных, — подчеркнул Трамп.

Недавно группа подростков избила и обокрала в Вашингтоне 19-летнего Эдварда Користина, который работал бывшим помощником курировавшего деятельность DOGE миллиардера Илона Маска. На глаза Трампу попался снимок окровавленного чиновника. В частности, президент заявил о необходимости обновления местного законодательства. По его мнению, преступники старше 14 лет должны нести уголовную ответственность.

До этого сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. Уточнялось, что подозреваемым стал завсегдатай бара Пол Браун, который жил неподалеку.

Ранее стало известно об аресте в США бывшего австралийского дипломата Томаса Махони за педофилию. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении трех детей — двух семилетних девочек и одного восьмилетнего мальчика.

