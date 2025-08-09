Бывшего дипломата арестовали в США за педофилию Австралийский экс-дипломат обвинен в сексуальном насилии над детьми из США

Бывшего австралийского дипломата Томаса Махони арестовали в Соединенных Штатах за педофилию, передает Washington Post. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении трех детей — двух семилетних девочек и одного восьмилетнего мальчика.

По информации журналистов, все трое пострадавших проживали на северо-западе Вашингтона. Бывший сотрудник посольства вместе с женой и тремя сыновьями также поселились неподалеку. Одна из жертв рассказала, что Махони напал на нее, когда та пришла в гости в дом экс-дипломата. Мужчина надругался над ребенком, предложив девочке «помочь ей сходить в туалет».

Арест потряс молодежное плавательное сообщество округа Колумбия, где он был известен как гордый отец, который регулярно становился волонтером на соревнованиях или делал командные фотографии, — подчеркнули в издании.

