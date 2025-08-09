Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Украина может скоро потерять важного европейского союзника

NZZ: Украина может потерять Чехию в качестве союзника в ЕС после выборов

Украина осенью может потерять Чехию в качестве союзника в Европейском союзе, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По ее данным, соцопросы показывают, что на предстоящих выборах в парламент лидирует экс-премьер страны Андрей Бабиш.

Он, в частности, критикует отправку военной помощи Киеву, выступая за переговоры с Москвой. Вместе с этим газета напомнила, что на посту премьера он был строг с российскими властями: выдворял дипломатов и жестко критиковал спецслужбы РФ.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Прага не будет присоединяться к закупке странами НАТО американских вооружений для передачи их Украине. По его словам, страна намерена помогать Киеву другими способами.

Тем временем депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Украине следует готовиться к конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши. По его словам, власти республики могут воспользоваться ослаблением официального Киева и «отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога».

Депутат уверен, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а западным партнерам она интересна только как база ресурсов и буферная зона.

