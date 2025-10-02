Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:43

Осенний урожай в банке: как превратить тыкву в деликатесную икру — получится настоящая вкусняшка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сезон тыквы — лучшая возможность запастись вкусным и полезным блюдом на зиму. Из простых осенних овощей можно приготовить восхитительную икру, которая украсит ваш стол.

Для приготовления понадобится 2 кг тыквы, по 500 г лука, моркови, кабачка и сладкого перца, чеснок, томатная паста, масло, специи и уксус.

Овощи измельчите, обжарьте лук, добавьте остальные ингредиенты и потушите. В конце измельчите блендером, добавьте уксус и разложите по стерилизованным банкам.

Икра получается нежной, ароматной и очень вкусной. Из указанного количества продуктов выходит четыре литра аппетитной заготовки.

Ранее сообщалось, что если вы ищете простое и сытное блюдо для ужина, попробуйте приготовить ленивый вариант традиционного казахского бешбармака. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и много времени, но результат порадует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
