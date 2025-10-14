Осенний посев и летний взрыв двухметровых цветов с пышными розами: чудо-цветок

Шток-роза — это величественное украшение сада, которое поражает своими двухметровыми стрелами, усыпанными крупными цветами всех оттенков с июля по сентябрь, напоминающими пышные розы.

Ее главные преимущества — феноменальная неприхотливость, засухоустойчивость и способность расти на любых почвах. Для подзимней посадки в конце октября — ноябре просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и присыпьте грунтом. Можно замульчировать посевы перегноем слоем 2–3 см. За зиму семена пройдут естественную стратификацию и дадут дружные всходы весной.

Этот чудо-цветок не требует особого ухода, прекрасно размножается самосевом и создает потрясающие вертикальные акценты в ландшафте. Осенний посев гарантирует летний взрыв двухметровых цветов, которые будут десятилетиями радовать вас своей королевской красотой без лишних хлопот.

