Оппозиция в Швеции требует проверки действий правительства

https://static.news.ru/photo/3e8e52c8-a1d0-11ea-8d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sveriges_riksdag/instagram.com

Создать независимую комиссию для проверки действия властей в связи со вспышкой коронавируса потребовали две крупнейшие оппозиционные партии Швеции — либерально-консервативная Умеренная коалиционная партия и популистские «Шведские демократы».

Есть много тех, кто согласен с нами: комиссия должна быть назначена как можно скорее, [не нужно] ждать периода после кризиса, — цитирует «Интерфакс» лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

Предполагается, что комиссия в том числе проанализирует экономические антрикризисные меры и проблему того, почему возникли задержки с тестированием на вирус.

Так, СМИ страны отмечают, что хотя власти нарастили мощности тестирования до 100 тысяч анализов в неделю, однако к концу мая из-за бюрократических препятствий тестировать получается лишь примерно 30 тысяч человек в неделю.

Швеция ещё 19 мая вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе на единицу населения. Там было зарегистрировано 6,4 случая смерти на миллион человек.

Как писал NEWS.ru, Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса. Отказ от жёсткого карантина в скандинавском государстве привёл к тому, что там зафиксировано большего всего смертей на единицу населения в Европе. Поэтому другие европейские страны рассчитывают на то, что для шведов их границы останутся закрытыми даже после открытия для остальных.