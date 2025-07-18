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18 июля 2025 в 05:01

Омлет с жареными помидорами: яйца еще никогда не были такими вкусными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет с жареными помидорами — это идеальное сочетание нежной яичной основы и сочных томатов с золотистой корочкой. Вкус блюда получается насыщенным: сладость карамелизованных помидоров дополняет сливочный вкус яиц, а легкая кислинка придает свежесть.

Для приготовления нарежьте 2 помидора кружочками толщиной 0,5 см, обжарьте на сковороде с 1 ст. л. масла 2-3 минуты с каждой стороны до румяности, посолите. Взбейте 3 яйца с 2 ст. л. молока, щепоткой соли и перца. Вылейте яичную смесь на помидоры, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 5 минут. Снимите крышку, посыпьте 20 г тертого сыра и держите на огне еще 1 минуту.

Подавайте сразу, украсив зеленью, — этот омлет с сочными томатами и воздушной текстурой станет любимым завтраком! Попробовав это блюдо, вы осознаете, что яйца еще никогда не были такими вкусными.

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яйца
омлеты
помидоры
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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