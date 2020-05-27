Омбудсмен: дети из московских СИЗО при желании могут сдать ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/1d2a9e24-a023-11ea-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ярославская Фото: duma.mos.ru

Дети, которые находятся в московских следственных изоляторах, тоже могут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), если захотят. Для всех них организованы индивидуальные занятия.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

И у нас в этом году предполагается, что единый государственный экзамен будет проведён, в том числе, и в следственном изоляторе, — сказала она.

Омбудсмен также отметила заслугу уполномоченного по правам человека и по правам ребёнка в том, что педагоги занимаются с детьми практически в индивидуальном порядке.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, в свою очередь, почеркнула, что такая практика существует только в Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, старт компании по сдаче единого государственного экзамена не будет меняться в том случае, если ситуация в субъектах России будет благоприятной. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.