Омбудсмен: дети из московских СИЗО при желании могут сдать ЕГЭ

Дети, которые находятся в московских следственных изоляторах, тоже могут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), если захотят. Для всех них организованы индивидуальные занятия.
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
И у нас в этом году предполагается, что единый государственный экзамен будет проведён, в том числе, и в следственном изоляторе, — сказала она.
Омбудсмен также отметила заслугу уполномоченного по правам человека и по правам ребёнка в том, что педагоги занимаются с детьми практически в индивидуальном порядке.
Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, в свою очередь, почеркнула, что такая практика существует только в Москве.
Как ранее писал NEWS.ru, старт компании по сдаче единого государственного экзамена не будет меняться в том случае, если ситуация в субъектах России будет благоприятной. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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