Оливье больше не делаю. Вместо него — салат «Полярная звезда». Настоящий, финский, освежающий

В предновогодней суете так важно найти блюдо, которое не потребует многочасового стояния у плиты, но станет настоящей звездой праздничного стола. Салат «Полярная звезда» — это финское прочтение знакомых нам вкусов, где вместо тяжелого майонеза — легкая пикантная заправка. Его основа — это классическое сочетание слабосоленой сельди, сладкой свеклы и сытного картофеля, но поданное свежо и современно. Этот салат является гимном скандинавской кухни, где ценится чистота и простота вкуса.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 300 г филе слабосоленой сельди, 3 отварные картофелины, 2 отварные свеклы1 красная луковица, 2 маринованных огурца. Для заправки: 200 г сметаны, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Овощи и сельдь нарежьте аккуратными кубиками. Лук и огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Для соуса смешайте сметану с горчицей, уксусом, сахаром, мелко рубленным укропом, солью и перцем. В салатнице соедините все ингредиенты, заправьте соусом и осторожно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа. Подавайте, украсив веточками укропа и дольками отварного яйца.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.