07 октября 2025 в 06:00

Оладьи-пицца с колбасой и сыром — быстрый способ накормить семью вкусно: идеально на завтрак и перекус

Оладьи-пицца с колбасой и сыром — быстрый способ накормить семью вкусно: идеально на завтрак и перекус. Эти необычные оладьи сочетают в себе нежность традиционной выпечки и насыщенный вкус пиццы. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука пшеничная — 160 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Колбаса или ветчина — 100 г
  • Сыр твердый — 70 г
  • Помидоры — 100 г
  • Лук зеленый — 3-4 пера
  • Петрушка свежая — 5-6 веточек
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное для жарки

Приготовление

  1. Кефир смешать с содой и оставить на 5 минут. Добавить яйца, соль и сахар, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто консистенции густой сметаны. Колбасу и помидоры нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на терке, зелень измельчить.
  2. Добавить все ингредиенты в тесто и аккуратно перемешать. Выкладывать тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с маслом. Жарить оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавать горячими со сметаной или томатным соусом.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

