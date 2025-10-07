Оладьи-пицца с колбасой и сыром — быстрый способ накормить семью вкусно: идеально на завтрак и перекус

Оладьи-пицца с колбасой и сыром — быстрый способ накормить семью вкусно: идеально на завтрак и перекус. Эти необычные оладьи сочетают в себе нежность традиционной выпечки и насыщенный вкус пиццы. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука пшеничная — 160 г

Яйца — 2 шт.

Колбаса или ветчина — 100 г

Сыр твердый — 70 г

Помидоры — 100 г

Лук зеленый — 3-4 пера

Петрушка свежая — 5-6 веточек

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Масло растительное для жарки

Приготовление

Кефир смешать с содой и оставить на 5 минут. Добавить яйца, соль и сахар, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто консистенции густой сметаны. Колбасу и помидоры нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на терке, зелень измельчить. Добавить все ингредиенты в тесто и аккуратно перемешать. Выкладывать тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с маслом. Жарить оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавать горячими со сметаной или томатным соусом.

