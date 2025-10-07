Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе, пошаговый рецепт с фото

Фунчоза, или «стеклянная» лапша, одно из традиционных блюд азиатской кухни. Сама по себе она не имеет вкуса, поэтому ее как правило подают с овощами, птицей или рыбой и пряными соусами. Самый популярный вариант — фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе.

Ингредиенты:

белое куриное мясо — 400 г;

фунчоза из бобового крахмала — 220 г;

болгарский перец — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

молодая морковь — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соевый соус — 4 ст. л.;

семена кунжута — 2 ч. л.;

соль, свежая зелень — по вкусу.

Фунчозу отварить до прозрачности, откинуть на сито, затем залить смесью соевого соуса с сахаром и кунжутным маслом, оставить на 10 минут.

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до румяной корочки, посолить и добавить к фунчозе. В той же сковороде обжарить перец и лук, нарезанные полукольцами до полуготовности. Добавить их к фунчозе с курицей, все перемешать, добавить свежую рубленую зелень и семена кунжута.

Калорийность на 100 г: 148 ккал.

Время приготовления: 30 минут.

