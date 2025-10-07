Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:35

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе, пошаговый рецепт с фото Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фунчоза, или «стеклянная» лапша, одно из традиционных блюд азиатской кухни. Сама по себе она не имеет вкуса, поэтому ее как правило подают с овощами, птицей или рыбой и пряными соусами. Самый популярный вариант — фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе.

Ингредиенты:

  • белое куриное мясо — 400 г;
  • фунчоза из бобового крахмала — 220 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • молодая морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • кунжутное масло — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 4 ст. л.;
  • семена кунжута — 2 ч. л.;
  • соль, свежая зелень — по вкусу.

Фунчозу отварить до прозрачности, откинуть на сито, затем залить смесью соевого соуса с сахаром и кунжутным маслом, оставить на 10 минут.

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до румяной корочки, посолить и добавить к фунчозе. В той же сковороде обжарить перец и лук, нарезанные полукольцами до полуготовности. Добавить их к фунчозе с курицей, все перемешать, добавить свежую рубленую зелень и семена кунжута.

  • Калорийность на 100 г: 148 ккал.
  • Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом аджики по-абхазски с орехами.

Читайте также
Идеальные маринованные маслята: 7 проверенных рецептов заготовок на зиму
Семья и жизнь
Идеальные маринованные маслята: 7 проверенных рецептов заготовок на зиму
Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами
Общество
Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами
Овощные чипсы против картофельных: что на самом деле скрывает «здоровая» альтернатива
Здоровье/красота
Овощные чипсы против картофельных: что на самом деле скрывает «здоровая» альтернатива
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Общество
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке
Общество
Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке
кулинария
курица
овощи
рецепты
соевый соус
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.