Оладьи «как пицца» — любимый рецепт, когда хочется чего-то вкусненького. В процессе жарки сыр плавится, создавая тягучую, сливочную текстуру, колбаса и помидоры дают сочность и аромат, а тесто подрумянивается.

Для приготовления понадобится: для теста — 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1,5 стакана муки (около 200 г), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и сахара; для начинки: 100 г колбасы/сосиски, 150 г твердого сыра, 1-2 помидора, 2-3 ст. л. консервированной кукурузы или оливок (по желанию). В глубокой миске взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте кефир. Постепенно всыпайте муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, помидоры очистите от кожицы и семян и мелко нарежьте. Добавьте все ингредиенты в тесто, включая специи, и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Подавайте горячими.

