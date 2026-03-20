Окунаю яйца в раствор — через час на столе «янтарные бусы»: луковая шелуха и рядом не стояла

Луковая шелуха — вчерашний день: сегодня я крашу яйца шафраном и получаю благородный светящийся оранжево-желтый оттенок, словно кусочек солнца на пасхальном столе. Эта пряная приправа издавна ценилась за способность дарить теплый насыщенный цвет, а в сочетании с уксусом превращает обычные яйца в настоящие «золотые слитки».

Процесс удивительно прост: достаточно заварить шафран кипятком, дать настояться, добавить уксус и сварить яйца в этом ароматном отваре. Результат превосходит все ожидания — скорлупа приобретает глубокий, переливающийся оттенок утренней зари, который выглядит дорого и празднично. Никакой химии, только природная магия и щепотка восточного колдовства.

Для окрашивания вам понадобится: 1–2 грамма шафрана в нитях, 200 миллилитров воды, 1 столовая ложка 9% уксуса. Шафран залейте крутым кипятком и дайте настояться 30–40 минут до получения темно-коричневого настоя. Затем добавьте уксус, опустите вареные яйца и подержите в растворе до желаемого оттенка. Для более насыщенного цвета можно оставить яйца в настое на ночь в холодильнике.

Проверено редакцией
