20 марта 2026 в 10:07

США увеличат закупки противолодочных мин

USNI News: США планируют нарастить закупки противолодочных мин Hammerhead

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют увеличить закупки якорных противолодочных мин Hammerhead Encapsulated Effector, сообщил портал USNI News. Такие комплексы включают в себя торпеду, которая устанавливается на дне моря.

Как отметил портал, торпеда активируется при обнаружении подводной угрозы. При этом мина сама движется к заданной точке, напоминая работу беспилотника.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация Соединенных Штатов добивается от Конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана. Он уточнил, что итоговая сумма может отличаться от ранее озвученных цифр. В то же время Хегсет отметил, что США нужно сохранять боеприпасы себе вместо их отправки на Украину.

До этого американское издание The National Interest сообщило, что США расходуют ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке быстрее, чем производят их. Журналисты отметили, что на выпуск подобных снарядов нужно примерно 24 месяца, а за год специалисты собирают лишь 80 единиц.

США
ВМС
мины
закупки
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

