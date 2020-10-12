Охрану психического здоровья предложили включить в нацпроект

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В России необходимо создать федеральную программу по охране психического здоровья граждан, уверен член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Психическое здоровье он назвал более важным, чем физическое.

Психиатрия находится на задворках здравоохранения, и на её развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убеждён, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект, — заявил РИА Новости Менделевич.

Он привёл в пример недавнюю трагедию в подмосковном Пушкине, где мать жестоко убила своего 4-летнего сына и даже не смогла объяснить мотив преступления. Менделевич отметил, что такого рода инцидент — не первый. По его словам, серьёзные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни и у него отсутствует критика к своему состоянию.

Нередко психическое заболевание бывает ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним может быть и не заметен. Поэтому очень важна внимательность, наблюдательность близких родственников и друзей больного. Менделевич подчеркнул, что важно при первых же симптомах обращаться к врачу, особенно если в анамнезе были схожие состояния.

Очень важно, чтобы люди обращались к врачу не только, когда станет совсем плохо, а именно в момент зарождения заболевания, — подчеркнул психиатр.

Как писал NEWS.ru, за время пандемии увеличилось число граждан, страдающих неврозами, депрессиями и фобиями. Тревожные расстройства и панические атаки приводят к тому, что люди отмечают в себе снижение работоспособности и концентрации внимания, ухудшение сна и аппетита, частые срывы по пустякам, а также ощущение постоянного эмоционального напряжения.