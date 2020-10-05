Не только COVID: врачи рассказали, чем ещё болеют россияне из-за пандемии

Коронавирус беспощадно ворвался в жизнь каждого россиянина. Одним повезло чуть больше — они лишь ежедневно слышат о китайской инфекции из СМИ, другие же испытали всё на себе. Но оказалось, что от негативных последствий не защищён никто. По оценкам специалистов, за время пандемии увеличилось число граждан, страдающих неврозами, депрессиями и фобиями. О том, к каким ещё негативным результатам привёл стресс из-за пандемии COVID-19 и какие плюсы есть в этой ситуации, — в материале NEWS.ru.

Просто страшно

Ежедневная статистика по числу заболевших, новые ограничительные меры, длительная самоизоляция, которая при худшем сценарии имеет шансы на повтор, негативные экономические последствия, неуверенность в завтрашнем дне — всё это выбило из эмоционального равновесия многих россиян. Как рассказала NEWS.ru невролог Юлия Покровская, пандемия привела к увеличению числа пациентов, страдающих тревожными расстройствами.

Это заболевание характеризуется повышенным уровнем тревоги. Сейчас таких пациентов больше, чем в «обычный» период. Чаще всего с подобным диагнозом ко мне попадают женщины в возрасте 30–40 лет. Но нужно понимать, что мужчины в принципе стесняются обращаться к врачам с подобными симптомами. Безусловно, что происходящее сейчас в мире негативно влияет на общее психоэмоциональное здоровье людей. Последствия пандемии мы уже наблюдаем, и они будут присутствовать ещё достаточно долго, пока это всё не уляжется. Юлия Покровская невролог невролог

К симптомам тревожных расстройств относятся: снижение работоспособности и концентрации внимания, ухудшение сна и аппетита, частые срывы по пустякам, ощущение постоянного эмоционального напряжения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один сопутствующий недуг, который может стать последствием депрессии или тревоги, это панические атаки. Как правило, это регулярно повторяющиеся приступы страха. По словам Юлии Покровской, количество таких пациентов тоже немного увеличилось в последнее время.

Поколение невротиков

С такой оценкой специалиста согласен и другой эксперт Владимир Файнзильберг, врач-психотерапевт. По его мнению, у россиян нет чёткого представления о будущем, в чём, конечно, виноват COVID-19, поэтому уровень тревоги населения возрастает всё больше. В конечном счёте происходит невротизация жителей страны. Иными словами, в ближайшем будущем есть все шансы на появление массовых неврозов.

Ситуация со страхами двоякая. С одной стороны, увеличилось количество страдающих от тревоги. С другой — уменьшилось число обращающихся. Многие ведь считают, что самые опасные для посещения места это медицинские организации и аптеки, поэтому они просто боятся обратиться за помощью к специалисту. Даже те, кто приходит на приём, поглощены страхом. Они заходят в масках и перчатках и требуют, чтобы специалист был тоже защищён. Точное число пострадавших от тревожных расстройств можно будет назвать только после ослабления карантинных мер. Владимир Файнзильберг психотерапевт психотерапевт

Как заверили NEWS.ru оба эксперта, до сих пор значительная часть пожилых россиян не решается выходить из дома. Они не покидали своих жилищ даже в летний период, когда карантинные меры были ослаблены. Как выяснилось, эта категория россиян наиболее уязвима не только с точки зрения заражения коронавирусом, но и эмоционально. Проще всего к происходящему относится молодое поколение.

Эмоциональная усталость

Также за помощью к специалистам в последнее время всё чаще обращаются с пониженным настроением, которое в некоторых случаях приводит к депрессивным расстройствам. В списке «ковидных» последствий эксперты называют одну из форм мизофобии (навязчивый страх заразиться), бессонницу, эмоциональное выгорание и усталость.

Как отметила психоаналитик Наталья Толстая, у многих переболевших коронавирусом медики наблюдают бред. После выздоровления они страдают провалами в памяти, резкими перепадами настроения, слабостью и рассеянностью. По словам специалиста, в период карантина увеличилось число случаев домашнего насилия, разводов, расставаний и увольнений. С психологическими последствиями этих событий часть россиян борется до сих пор.

Сейчас эмоциональный накал извне снижен, очень помогают юмористические программы на ТВ и в Сети, да и люди учатся подстраиваться под новую реальность. Обращений стало меньше, чем в начале пандемии, но их всё равно много. Больше половины пациентов — это пожилые люди. Они очень тяжело переносят тот факт, что не могут обнять своих близких. Много обращается медиков, у которых повышен уровень тревожности не только за жизнь родных и свою, но и за состояние других людей. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Плацебо и реальная польза от «короны»

Эксперты NEWS.ru сошлись во мнении, что многих россиян успокаивают новости о внедрении вакцины против китайской инфекции и соблюдение эпидемиологических мер.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то что сейчас психика большей части населения России похожа на хрустальную вазу, ощутимые положительные моменты во всей этой истории всё же есть. Как поясняет Наталья Толстая, после пандемии молодёжь стала добрее и внимательнее к своим близким. Долгое расставание с родными побудило россиян на многие откровения. Можно сказать, что самоизоляция сблизила значительное число семей. Кто-то вынужденно сменил профессию и оказался только в выигрыше, другие проверили свою любовь расстоянием.

Около 80% людей разных возрастов освоили интернет-технологии, пожилые в том числе. Они научились находить в Сети любимую музыку, старых приятелей, общаться по видеосвязи. Многие после этого делились, что чувствуют себя помолодевшими. Ещё стали чаще наряжаться, сидя дома. Ведь лучший день — это сегодня, — добавила Толстая.

Даже если ситуация в мире не даёт вам чувствовать себя в безопасности, не стоит опускать руки, подытожили собеседники NEWS.ru. С различными страхами и тревогами, вызванными пандемией, помогут справиться специалисты.