Одна ошибка в поливе гладиолусов в июле и августе — и луковицы сгнили: как можно и как нельзя

Одна ошибка в поливе гладиолусов в июле и августе — и луковицы сгнили: как можно и как нельзя

Гладиолусы — одни из самых красивых, но и самых капризных в уходе цветов, особенно в разгар лета, когда жара и обильные поливы могут стать причиной гибели луковиц от загнивания.

Главная ошибка начинающих цветоводов — лить воду прямо под стебель, где влага застаивается у основания луковицы и провоцирует развитие гнилостных процессов. Чтобы этого избежать, используйте простой, но эффективный прием: полив в неглубокие канавки вокруг растения. Для этого по периметру куста или между рядами делают бороздки глубиной 3–5 см и направляют воду именно туда, а не под корень. Такой метод гарантирует, что влага не попадет на луковицу и стебель, а корни получат необходимое увлажнение.

Поливать гладиолусы в июле — августе достаточно два-три раза в неделю, расходуя около 20 литров воды на квадратный метр. Важно использовать только отстоянную воду комнатной температуры и проводить полив вечером.

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