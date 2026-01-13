Атака США на Венесуэлу
Один салат на ужин, а вкусов — десять: «Мимоза» с красной рыбой и рисом. Нежнее не бывает

Читайте нас в Дзен

Классическая «Мимоза» преображается, когда в её основу ложится красная рыба. Этот салат — настоящая симфония текстур и вкусов: рассыпчатый отварной рис, нежнейшая рыба, яркая сладость моркови и лёгкая кислинка яблока. Каждый слой, будто отдельная нота, сливается в идеальную гармонию под воздушной шубой из яичного желтка. Он сытный, изысканный и действительно может заменить собой целый ужин, подарив целую палитру ощущений в одной большой салатнице.

Подготовьте продукты: двести граммов слабосолёной красной рыбы, сто граммов длиннозёрного риса, три яйца, одну среднюю морковь, одно кисло-сладкое яблоко, одну небольшую луковицу, сто пятьдесят граммов майонеза. Рис и яйца отварите до готовности. Лук мелко нарежьте, морковь и яблоко натрите на крупной тёрке. Рыбу разделите на мелкие волокна. На дно салатницы выложите ровным слоем рис, слегка смажьте майонезом. Далее слоями распределите лук, рыбу, тёртое яблоко и морковь, промазывая каждый майонезом. Верхним финальным слоем посыпьте салат мелко натёртыми яичными белками, а затем желтками. Дайте блюду хорошо пропитаться в холодильнике не менее двух часов. Перед подачей украсьте веточками укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

